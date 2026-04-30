Basilicata Confagricoltura | ‘Manca una strategia per l’agroalimentare

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confagricoltura denuncia la mancanza di una strategia dedicata all’agroalimentare nel bilancio della Regione Basilicata. La nota sottolinea come non siano stati previsti interventi specifici o risorse dedicate al settore, evidenziando una lacuna nelle politiche regionali. La questione riguarda principalmente la pianificazione e il sostegno alle attività agricole e alimentari locali, senza indicare misure concrete o programmi in atto.

? Cosa sapere Confagricoltura denuncia la mancanza di una strategia agroalimentare nel bilancio della Regione Basilicata.. L'assenza di fondi per l'innovazione rischia di isolare il settore agricolo lucano.. Confagricoltura Basilicata denuncia oggi la mancanza di una strategia chiara nel bilancio della Regione verso l’agroalimentare, segnalando come le attuali scelte politiche stiano lasciando il settore agricolo in una condizione di isolamento istituzionale. Mentre i contadini lucani si trovano a combattere contro le trasformazioni del clima e l’instabilità dei mercati internazionali, i documenti che definiscono le risorse per la nostra terra sembrano non aver colto la gravità delle sfide quotidiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

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