Fieragricola Agronetwork e Confagricoltura | innovazione e governance per il futuro agroalimentare

Questa mattina a Verona si è aperta la Fieragricola, con un confronto tra Agronetwork, Confagricoltura e le imprese del settore. Al centro del dibattito ci sono stati temi come l’innovazione, la collaborazione tra le aziende e le filiere agroalimentari più sostenibili. I rappresentanti hanno discusso di come rafforzare il ruolo dell’agroalimentare italiano, puntando su nuove tecnologie e sulla capacità di lavorare insieme per affrontare le sfide del futuro.

A Fieragricola confronto tra Agronetwork, Confagricoltura e imprese su governance collaborativa, innovazione e filiere agroalimentari sostenibili. VERONA – A Fieragricola Verona, nell’edizione che quest’anno porta il claim “Full Innovation”, si è svolto un confronto dedicato al ruolo strategico della cooperazione tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca per costruire filiere agroalimentari più resilienti, competitive e sostenibili. Al centro del dibattito il tema della governance collaborativa, intesa come capacità di coordinare attori diversi lungo la filiera e trasformare esperienze concrete in modelli strutturati e politiche pubbliche efficaci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fieragricola, Agronetwork e Confagricoltura: innovazione e governance per il futuro agroalimentare Approfondimenti su Fieragricola Confagricoltura Il nuovo agroalimentare, se ne parla ad Agrofutura. Innovazione e qualità per seminare il futuro Tra innovazione tecnologica e sfide sociali è partita Fieragricola Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente a Verona la 117ª edizione di Fieragricola. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fieragricola Confagricoltura Argomenti discussi: Agronetwork e Confagri: governance collaborativa per sostenibilità. Agronetwork e Confagricoltura Governance collaborativa per la sostenibilitàDurante l'evento, Michele Contel ha presentato Vision4Food, progetto Horizon Europe dedicato alla governance dell'innovazione ... msn.com Fieragricola, Gherardi (Confagricoltura): innovazione e dati per il futuro dell’agricolturaA Verona l’appello a unire sostenibilità e competitività per affrontare clima, crescita della popolazione e mercati globali ... maremmanews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.