Dopo vent'anni dalla sua prima partecipazione, la cantante è tornata sul palco del Coachella, attirando l'attenzione di migliaia di spettatori. Insieme a lei, la giovane artista Sabrina Carpenter ha condiviso il palcoscenico in uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico presente. A pochi giorni dall'annuncio del prossimo album, la popstar ha scelto di fare la sua prima apparizione ufficiale in questa occasione.

L'apparizione di Miss Ciccone, di spalle, elevata su una piattaforma sul palco, arriva dopo l'annuncio del suo prossimo album, Confessions II, che uscirà il prossimo tre luglio, volutamente seguito di Confessions On A Dance Floor del 2005, un album fondamentale nella carriera dell'artista. Il primo brano, I Feel So Free, prodotto da Madonna e Stuart Price, è già negli store ufficiali, dopo essere ufficiosamente circolato. Sabrina Carpenter e la regina del pop hanno cantato anche un duetto inedito. Madonna si è esibita in Vogue e Like e a Prayer. Su Vogue è entrata, su Like a Prayer hanno duettato. Non un passaggio di testimone, ma una contemporaneità sul palco che porta brani storici e dà un assaggio di quello che verrà con I feel free.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madonna al Coachella vent'anni dopo la prima volta, è spettacolo con Sabrina Carpenter

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