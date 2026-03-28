A Baronissi è stato approvato un nuovo regolamento comunale che disciplina l'esercizio dei giochi leciti, con l'obiettivo di rafforzare le misure contro il gioco d'azzardo patologico. La decisione mira a tutelare la salute pubblica e a garantire la sicurezza urbana, rappresentando un intervento specifico in questa direzione. La misura coinvolge vari aspetti legati alla regolamentazione delle attività di gioco nel territorio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Baronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei Giochi Leciti, un provvedimento incisivo che rafforza la tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana. “Non potevamo restare inerti di fronte a un fenomeno in crescita che colpisce famiglie e giovani”, ha dichiarato la Sindaca Anna Petta. “Questo regolamento rappresenta una scelta chiara e responsabile per proteggere la nostra comunità.” Il regolamento, in attuazione della Legge Regionale Campania n. 2 del 2020, introduce criteri stringenti per la localizzazione delle sale gioco, con una distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili – scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto – e il divieto di apertura entro 500 metri da sportelli finanziari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Baronissi, Petta: “Stretta sul gioco d’azzardo, approvato il nuovo regolamento”

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