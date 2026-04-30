Barlocco per Motorola 2026 è anno di sfide ma puntiamo a crescere con l’IA al centro

Nel 2026, il mercato degli smartphone si trova davanti a diverse sfide legate all'evoluzione tecnologica. Motorola prevede di affrontare questo periodo puntando sull'uso dell'Intelligenza Artificiale, che sta cambiando le aspettative dei consumatori e influenzando lo sviluppo dei nuovi dispositivi. L'azienda ha dichiarato di considerare questo momento come un’opportunità per accelerare l’innovazione nel settore.

(Adnkronos) – "Il 2026 si prospetta un anno di sfide per il mercato smartphone, ma per Motorola è anche una grande opportunità per accelerare l'innovazione guidata dall'Intelligenza Artificiale, che sta ridefinendo le aspettative dei consumatori". Lo ribadisce Carlo Barlocco, Executive Director & General Manager di motorola Italia in occasione della presentazione dei nuovi modelli della famiglia razr, che confermano le ambizioni alto di gamma del marchio. Per il brand, che in Italia è terzo player sia a volume sia a valore, "l'obiettivo primario è – spiega il manager – crescere in un mercato in potenziale contrazione, non solo mantenendo, ma rafforzando la nostra posizione e incrementando la nostra market share nel segmento premium".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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