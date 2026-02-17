L’oroscopo cinese per l’anno del Cavallo di Fuoco | Sfide intense e improvvise per il Topo un anno eccezionale per la Tigre Drago? Sarà un anno movimentato

L’oroscopo cinese per il 2026 annuncia che il Cavallo di Fuoco vivrà un anno intenso, perché il suo carattere energico e audace si farà sentire forte. Quest’anno, il Cavallo dovrà affrontare sfide improvvise e situazioni che richiedono decisioni rapide, mentre il rischio di lasciarsi sopraffare dagli eventi sarà alto. Un esempio concreto è l’arrivo di nuove opportunità di lavoro che richiederanno prontezza e coraggio, ma anche attenzione a non perdere il controllo.

Il Cavallo di Fuoco si prepari: il 2026 sarà il suo anno! Travolgente, energico, ricco di coraggio e colpi di scena, la sua audace indipendenza avrà un impatto non solo sulla sua vita ma anche su quella di tutti gli altri segni dello zodiaco cinese, invitando alla determinazione e alla rapidità delle decisioni ma mettendo in guardia sul rischio di farsi travolgere dagli eventi. Il Cavallo infatti è simbolo di libertà, forza vitale, velocità di movimento, energia indomita. Abbinato all'elemento Fuoco si rafforza nella sua dimensione di luce, trasformazione, chiarezza, dinamismo. Una combinazione che si verifica ogni 60 anni.