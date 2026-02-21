Barlocco Motorola | boom di memorie offerta inferiore a domanda

Il mercato delle memorie ha registrato un aumento della domanda, causato dall’intensa attività di produzione di Motorola, che ha portato a un surplus di offerte. La crescita ha spinto i prezzi verso livelli più bassi rispetto alla richiesta effettiva, creando una situazione di squilibrio. Secondo alcuni analisti, questa fase deriva dalla preferenza dei consumatori per altri dispositivi tecnologici. La tendenza potrebbe influenzare i prossimi mesi del settore elettronico.

Milano, 21 feb. (askanews) - "C'è un po' di disaffezione, secondo me, in questo momento: sono ciclicità negli anni, e in questo momento i consumatori sono più attenti ad altri segmenti, ad altri settori. Le aziende comunque continuano a innovare, in primis, e quindi stiamo portando sul mercato sempre più innovazione, guidata dall'intelligenza artificiale che sta correndo a una velocità impressionante, proprio per invogliare i consumatori a cambiare i loro device, a prendere device sempre più performanti e sempre più in linea con quelle che saranno le aspettative di esperienze guidate dall'intelligenza artificiale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Motorola Edge 60 in ottima offerta: IP68, pOLED 120Hz e 50 MP OIS in offerta a meno di 220€

Motorola moto tag in offerta 30% su pacco da quattro finché dura l’offerta amazon per il giorno dei presidentiMotorola ha lanciato una promozione sul suo Moto Tag a causa della crescente richiesta di dispositivi di localizzazione più precisi.