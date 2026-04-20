Un giovane di 21 anni è stato colpito da un proiettile nella serata di ieri nel centro storico di Bari. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto durante un episodio avvenuto tra i vicoli, con il ragazzo trasportato in ospedale per le ferite. Al momento non ci sono dettagli su eventuali responsabilità o movente, ma si sta valutando un possibile collegamento con un omicidio avvenuto in una discoteca della zona.

Un giovane di 21 anni è stato ferito da un proiettile nella tarda serata di ieri nel cuore di Bari Vecchia. L'aggressore, a piedi, ha sparato quattro colpi da una pistola calibro 9, colpendo il ventunenne a una gamba. La vittima, con precedenti penali per detenzione di sostanze stupefacenti e presumibilmente vicina al clan Capriati, è stata soccorsa dal personale del 118 e ricoverata al Policlinico di Bari, ma non è in pericolo di vita. I dettagli Secondo le dichiarazioni del giovane, l'attacco è avvenuto a distanza ravvicinata, tuttavia, egli non ha fornito indizi utili per identificare l'attentatore. La polizia è intervenuta rapidamente con le squadre delle Volanti e della Scientifica per effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ventunenne ferito da un colpo di pistola a Bari vecchia, il raid a piedi tra i vicoli. Non si esclude un collegamento con l'omicidio in discoteca

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