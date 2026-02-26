A poco più di 10 giornate dalla fine del campionato cadetto il Monza di Bianco è secondo in classifica a -2 dalla vetta, e apre quest’oggi le danze nella sfida interna contro la neopromossa Entella. I brianzoli vengono dalla pesante vittoria in casa della Carrarese firmata da un gol di Hernani ad inizio ripresa. Quinta vittoria nelle ultime 6 gare e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Entella (venerdì 27 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Südtirol-Monza (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiContinua a vincere il Monza di Bianco che insieme al Venezia sta dominando il campionato di serie B, e che oggi è di scena sul campo della Südtirol...

Randers-Vejle (venerdì 13 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiA tre giornate dalla fine della prima fase il Randers è a -7 dal sesto per cui sarà molto difficile evitare il girone retrocessione ma questa questa...

Temi più discussi: MONZA – VIRTUS ENTELLA: INFO BIGLIETTI; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 27A GIORNATA; ALLEGRETTA ARBITRA MONZA-VIRTUS ENTELLA; Pronostici Monza-Virtus Entella: Statistiche, Analisi, Dove in TV 27.02.2026 Serie B.

Monza-Virtus Entella, monologo brianzolo nei precedenti di casaPochi i confronti tra brianzoli e liguri, ma il bilancio è chiaro considerando anche le coppe nazionali. Pokerissimo nell’unico precedente cad ... monza-news.it

Monza Entella, le probabili formazioniMONZA - La vittoria contro la Carrarese ha riconsegnato il secondo posto in classifica. Un piazzamento che, a oggi, significherebbe ... monzaindiretta.it

8^ ritorno #SerieB Domani: alle 19:00 #Monza- #Entella, alle 21:00 #sampdoria- #Bari Sabato: tre gare alle 15:00, #Spezia- #Reggiana alle 17:15, #Avellino- #JuveStabia alle 19:30 Domenica: #Catanzaro- #Frosinone e #Pescara- #Palermo alle 15:00, #Mant x.com

SERIE B | Con il 3-1 in casa dell’Entella Aquilani ha mandato a bersaglio 15 giocatori diversi eguagliando il numero di Caserta e superando Vivarini. Solo il Monza ha fatto meglio - facebook.com facebook