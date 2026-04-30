A Bari nel primo bimestre del 2026 si sono verificati circa 1.650 infortuni sul lavoro, secondo i dati forniti dall'INAIL. La provincia registra il tasso più elevato di incidenti rispetto alle altre province della regione. I numeri indicano un aumento rispetto ai periodi precedenti e sollevano preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti lavorativi locali.

? Cosa sapere Bari registra 1.650 infortuni sul lavoro nel primo bimestre 2026 secondo dati INAIL.. La provincia barese presenta la più alta incidenza di incidenti tra le province pugliesi.. Nella provincia di Bari si sono registrati 1.650 infortuni sul lavoro nel primo bimestre del 2026, un incremento che vede il territorio barese come la zona con la più alta incidenza di incidenti tra tutte le province pugliesi. I numeri aggiornati al 28 febbraio diffusi dall’INAIL delineano un quadro preoccupante per la sicurezza nei luoghi di impiego della zona metropolitana e delle province limitrofe. Nel solo mese di febbraio 2026, infatti, i casi denunciati nell’area barese sono stati ben 822, un dato che segna un netto peggioramento rispetto ai 707 incidenti documentati nello stesso periodo dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, allarme sicurezza: impennata di infortuni sul lavoro

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