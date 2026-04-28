A Rimini, nei primi due mesi dell'anno, si è registrato un aumento del 16% negli infortuni sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 739 denunce presentate. Il dato è superiore rispetto all'incremento osservato nelle province limitrofe di Forlì-Cesena e Ravenna. L'aumento delle denunce segnala una crescita del fenomeno negli ambienti lavorativi locali, secondo i dati raccolti dalle autorità competenti.

? Cosa sapere Infortuni sul lavoro a Rimini aumentati del 16% con 739 denunce nei primi due mesi.. Il dato supera l'incremento registrato nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna nello stesso periodo.. Il numero di infortuni sul lavoro a Rimini è balzato del 16% con oltre 700 denunce registrate nei primi due mesi dell’anno, segnando un incremento che supera quello di Forlì-Cesena e Ravenna in questa giornata dedicata alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Mentre oggi si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati Inail raccolti dalla Cisl Romagna dipingono un quadro di forte preoccupazione per il territorio riminese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, allarme sicurezza: infortuni sul lavoro +16% a inizio anno

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