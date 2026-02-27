Un operaio di 60 anni è rimasto ucciso in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L’uomo è stato travolto da un nastro trasportatore durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un operaio di 60 anni è morto in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava sbloccando un nastro trasportatore, ma è stato trascinato dal macchinario rimanendo schiacciato. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo e i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto. I fatti sono avvenuti in tarda mattinata. In corso le indagini per accertare con esattezza la causa della morte. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Strategia non è una parolaccia. Perché anche nelle Pmi è possibile parlarne I portuali di 21 scali scioperano perché si rifiutano di scaricare armi da guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barcellona Pozzo di Gotto, operaio di 60 anni muore travolto da un nastro trasportatore

