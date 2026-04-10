Torna il Fashion Festival al La Reggia Outlet | sconti fino al 70%

Il Fashion Festival torna al La Reggia Designer Outlet domenica 12 aprile, accompagnato da sconti che arrivano fino al 70%. L’evento si svolge in concomitanza con altre location del gruppo McArthurGlen, tra cui i centri di Serravalle, Castel Romano e Noventa di Piave, e prevede una giornata dedicata a promozioni e offerte speciali su vari marchi. La manifestazione coincide con l’arrivo della primavera e coinvolge numerosi negozi del centro.

Con l’arrivo della primavera torna il Fashion Festival: domenica 12 aprile La Reggia Designer Outlet si anima con una giornata imperdibile di sconti e promozioni, in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di Serravalle, Castel Romano e Noventa di Piave. Una vera e propria giornata di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Torna il Fashion Festival al Noventa Outlet: una giornata con sconti fino al 70%Con l’arrivo della primavera torna il Fashion Festival: domenica 12 aprile Noventa di Piave Designer Outlet si anima con una giornata di sconti e... Torna il Bellaria Street Market: tre giorni di shopping e sconti fino al 70%Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Torna il... Temi più discussi: Torna il Fashion Festival al Noventa Outlet: una giornata con sconti fino al 70%; Serravalle Designer Outlet: torna il Fashion Festival con sconti fino al 70%; Serravalle Designer Outlet: torna il Fashion Festival con sconti fino al 70% (R.Bobbio); Sconti extra al Serravalle Designer Outlet: torna il Fashion Festival. Serravalle Designer Outlet: torna il Fashion Festival con sconti fino al 70% (R.Bobbio)Domenica 12 aprile 2026, con l’arrivo della primavera, torna il Fashion Festival al Serravalle Designer Outlet: un’intera giornata dedicata allo shopping e all’intrattenimento. Per l’occasione è previ ... farodiroma.it Fashion Festival a Castel RomanoTorna il Fashion Festival, domenica 12 aprile, a Castel Romano Designer Outlet. Una giornata di sconti e promozioni che coinvolgerà l'outlet della Capitale in contemporanea con gli altri centri McArth ... romatoday.it Domenica 12 aprile, ti aspetta solo il Fashion Festival a #SerravalleOutlet -70% sui prezzi outlet in centinaia di brand E ricordati, saremo aperti dalle 9 alle 20! #fashionfestival #offerte #fashion - facebook.com facebook Fashion Festival a Castel Romano ift.tt/oPD2GXn x.com