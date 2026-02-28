Il Comune tira dritto | A bando 27 concessioni

Il Comune di Rimini ha deciso di procedere con l’assegnazione di 27 concessioni, senza attendere l’uscita del bando-tipo annunciato dal ministro Salvini. L’amministrazione comunale ha comunicato che continuerà con le operazioni di affidamento secondo le proprie tempistiche, indipendentemente dalle novità normative in arrivo. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale del Comune.

Il Comune di Rimini non si fermerà in attesa dell’uscita del bando-tipo annunciato dal ministro Salvini. Palazzo Garampi non intende rallentare la corsa verso il rinnovo delle concessioni balneari. Il primo lotto, con 27 concessioni, è già stato calendarizzato. Il bando verrà pubblicato a breve, assicurano dal municipio. Volendo chiarire a che punto giuridico ci si ritrova, dal Comune la riassumono così: "Il Consiglio di Stato nel 2021 ha stabilito che prorogare automaticamente le concessioni fino al 2033 viola il diritto europeo. Da allora le scadenze si sono accumulate: prima il 31 dicembre 2023, poi un possibile slittamento al 2024, poi ancora al 30 settembre 2027 con il ‘Decreto Salva infrazioni’ del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Comune tira dritto: "A bando 27 concessioni" Autostazione, il Comune tira dritto con l’esproprioI giudici del Tar hanno stoppato la realizzazione della nuova autostazione, i magistrati del Consiglio di Stato hanno imposto di valutarla meglio e i... Leggi anche: Ztl, il Comune tira dritto. Sarà creata nel 2026 Tutto quello che riguarda Comune tira. Temi più discussi: Museo dei bambini, il Comune di Bologna tira dritto: Al Pilastro non ci fermiamo, non dialoghiamo con i violenti; Il Comune tira dritto: A bando 27 concessioni; Dehors covid fino al 2027, ma Roma tira dritto sullo stop: scontro politico sul suolo pubblico; Viale Geno, il Comune tira diritto. Il sindaco: tutto finito entro l’estate. Museo dei bambini, il Comune di Bologna tira dritto: «Al Pilastro non ci fermiamo, non dialoghiamo con i violenti»L'assessore alla Scuola Daniele Ara: «Fiducioso che il cantiere occupato sarà liberato, i lavori riprendano» ... corrieredibologna.corriere.it Gatti di Forte Marghera, il Comune tira dritto: «Dialogo? Prima mettetevi in regola»MESTRE - «Se volete un tavolo di confronto, prima dovete risolvere tutte le difformità ed irregolarità igienico-sanitarie e paesaggistico-culturali riscontrate. Ma ... ilgazzettino.it Museo dei bambini, il Comune di Bologna tira dritto: «Al Pilastro non ci fermiamo, non dialoghiamo con i violenti» x.com Cortocircuito a sinistra, nell’occhio del ciclone il volume della filosofa Olivia Guaraldo: il rischio contestazioni di ’Non una di meno’ fa rinviare la presentazione. Il Comune si tira fuori: “Estranei alla decisione sul rinvio” - facebook.com facebook