da bancomat o da sportello ecco quanti contanti si possono prelevare senza finire nel mirino del fisco

Qualsiasi persona con un conto corrente può recarsi agli sportelli bancari e prelevare denaro senza limiti stabiliti. I prelievi possono essere effettuati sia da sportelli automatici che presso gli sportelli tradizionali. Non ci sono restrizioni specifiche sul quantitativo di contanti che si può ritirare, purché si utilizzi un conto attivo. Queste operazioni sono accessibili a tutti i titolari di conti bancari.

Qualsiasi cittadino in possesso di un conto corrente può recarsi a uno sportello e prelevare denaro senza essere soggetto a un qualche limite. Non vi è infatti alcun tetto massimo alla quantità di contante prelevabile. Ci sono però delle severe norme antiriciclaggio che impongono un limite massimo di contante utilizzabile, ossia 10mila euro al mese. Va poi detto che per tutelare il conto corrente stesso esistono dei limiti di prelievo previsti dagli accordi contrattuali tra cliente e istituto di credito. Tenendo conto di ciò, quanto denaro è possibile prelevare dagli sportelli Atm? Ciascuna banca o istituto di credito ha le proprie politiche. In linea di massima, vi è un limite massimo di prelievo giornaliero impostato tra i 250 e i 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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