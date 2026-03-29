Nuove regole per il bancomat ecco quanto devi prelevare per essere segnalato
Da oggi, nuove norme stabiliscono l'importo minimo che bisogna prelevare con il bancomat affinché venga generata una segnalazione alle autorità competenti. Le banche intensificano i controlli sui prelievi, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e individuare possibili frodi o operazioni di riciclaggio di denaro. La regolamentazione mira a rendere più efficaci le verifiche sulle transazioni finanziarie dei clienti.
Controlli sempre più mirati dal punto di vista bancario al fine di combattere l' evasione e individuare eventuali frodi o casi di riciclaggio di denaro. Il 2026 è stato un anno di cambiamento che ha visto un incremento delle verifiche sui conti correnti e sulle somme prelevate. A tal proposito, è importante sapere che a seconda degli importi prelevati dai bancomat possono partire delle segnalazioni. Si tratta di una strategia messa a punto principalmente per tutelare i clienti degli istituti di credito, che possono cadere nella trappola di qualche truffatore. Questo genere di controllo, però, serve anche a intercettare eventuali movimenti di denaro a scopo di riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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