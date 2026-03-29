Da oggi, nuove norme stabiliscono l'importo minimo che bisogna prelevare con il bancomat affinché venga generata una segnalazione alle autorità competenti. Le banche intensificano i controlli sui prelievi, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e individuare possibili frodi o operazioni di riciclaggio di denaro. La regolamentazione mira a rendere più efficaci le verifiche sulle transazioni finanziarie dei clienti.

Controlli sempre più mirati dal punto di vista bancario al fine di combattere l' evasione e individuare eventuali frodi o casi di riciclaggio di denaro. Il 2026 è stato un anno di cambiamento che ha visto un incremento delle verifiche sui conti correnti e sulle somme prelevate. A tal proposito, è importante sapere che a seconda degli importi prelevati dai bancomat possono partire delle segnalazioni. Si tratta di una strategia messa a punto principalmente per tutelare i clienti degli istituti di credito, che possono cadere nella trappola di qualche truffatore. Questo genere di controllo, però, serve anche a intercettare eventuali movimenti di denaro a scopo di riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuove regole per il bancomat, ecco quanto devi prelevare per essere segnalato

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