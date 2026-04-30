Banchiere sequestrato e ucciso Il figlio Igor estradato dalla Spagna

Un banchiere è stato sequestrato e ucciso in circostanze ancora da chiarire. Nel frattempo, il figlio della vittima, Igor Adarich, è stato estradato dalla Spagna e si trova ora a Roma. La polizia sta indagando sugli eventi che hanno portato alla morte del banchiere e sull’arresto di Igor Adarich, che era stato catturato in territorio spagnolo.

È arrivato in Italia, a Roma, Igor Adarich (nella foto): si chiude così, con il trasferimento in carcere, la procedura di estradizione dopo l’arresto in Spagna del 27 febbraio, con l’accusa di sequestro di persona aggravato dalla morte del padre Oleksandr, deceduto il precedente 23 gennaio in uno stabile in centro a Milano. Nei prossimi giorni Adarich comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia connesso al mandato d’arresto europeo emesso dal gip Elio Sparacino. Secondo le indagini della Squadra mobile di Milano, coordinate dal pm Rosario Ferracane, il 34enne avrebbe convinto il padre a venire nel capoluogo lombardo da Barcellona per partecipare a un “meeting” di lavoro in un b&b in via Nerino, a Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Banchiere sequestrato e ucciso. Il figlio Igor estradato dalla Spagna Notizie correlate Igor Adarich estradato dalla Spagna: è arrivato in Italia il figlio del banchiere ucraino ucciso e gettato da un b&bMilano, 29 aprile 2026 – Igor Adarich "persona spietata e con importanti contatti con soggetti dediti al crimine internazionale”, secondo il gip Elio... Leggi anche: Banchiere ucciso a Milano, arrestato in Spagna il figlio per sequestrato di persona aggravato dalla morte Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Banchiere sequestrato e ucciso. Il figlio Igor estradato dalla Spagna; Omicidio del banchiere ucraino Oleksandr Adarich: estradato dalla Spagna il figlio Igor; Ex banchiere strangolato e gettato da un b&b a Milano, estradato dalla Spagna il figlio accusato del sequestro; Igor Adarich estradato dalla Spagna: è arrivato in Italia il figlio del banchiere ucraino ucciso e gettato da un b&b. Banchiere sequestrato e ucciso. Il figlio Igor estradato dalla SpagnaÈ arrivato in Italia, a Roma, Igor Adarich (nella foto): si chiude così, con il trasferimento in carcere, la procedura di estradizione dopo l’arresto in Spagna del 27 febbraio, con l’accusa di sequest ... ilgiorno.it Igor Adarich estradato dalla Spagna: è arrivato in Italia il figlio del banchiere ucraino ucciso e gettato da un b&bIl 34enne è stato arrestato in Spagna il 27 febbraio, è accusato di aver aggredito insieme ad altri uomini il genitore (attirato con una scusa in via Nerino) per costringerlo a trasferire 250.000 euro ... ilgiorno.it PISA: SEQUESTRATO ALLEVAMENTO DI BARBONCINI. SALVATI CIRCA 100 CANI DETENUTI IN CONDIZIONI DI MALTRATTAMENTO. TOSCANA I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un’attività delegata dalla locale Procura della Rep - facebook.com facebook