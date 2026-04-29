Igor Adarich estradato dalla Spagna | è arrivato in Italia il figlio del banchiere ucraino ucciso e gettato da un b&b

Igor Adarich, ritenuto dal gip Elio Sparcino una persona con stretti legami con il crimine internazionale, è stato estradato dalla Spagna e si trova ora a Roma. È il figlio del banchiere ucraino ucciso e abbandonato in una struttura ricettiva. La sua posizione e le accuse a suo carico sono al centro di un'inchiesta giudiziaria in Italia, che ha portato alla sua detenzione.

Milano, 29 aprile 2026 – Igor Adarich "persona spietata e con importanti contatti con soggetti dediti al crimine internazionale”, secondo il gip Elio Sparcino che ne ha disposto il carcere, è arrivato in Italia, a Roma. Si chiude così la procedura di estradizione dopo l'arresto in Spagna del 27 febbraio con l'accusa di sequestro di persona aggravato dalla morte del padre Oleksandr, morto il precedente 23 gennaio in uno stabile in centro a Milano. Nei prossimi giorni Adarich comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia connesso al mandato d'arresto europeo emesso da Sparacino. Secondo le indagini della Squadra mobile di Milano, coordinate dal pm Rosario Ferracane, il 34enne avrebbe convinto il padre a venire nel capoluogo lombardo da Barcellona per partecipare a un "meeting" di lavoro in un b&b di via Nerino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Igor Adarich estradato dalla Spagna: è arrivato in Italia il figlio del banchiere ucraino ucciso e gettato da un b&b Notizie correlate Arrestato in Spagna il figlio di Alexander Adarich. Avrebbe sequestrato e gettato dalla finestra l’ex banchiere «per 250mila euro»È stato arrestato a Barcellona, in Spagna, il figlio di Alexander Adarich, l’ex banchiere e manager 54enne di nazionalità ucraina e romena... Nessuna pietà per il padre, l’ex banchiere Adarich strangolato dal figlio nella stanza del b&b e gettato dal quarto pianoMilano, 10 febbraio 2026 – Alexander Adarich era già morto quando è precipitato nel cortile interno dello stabile di via Nerino 8 alle 18. Approfondimenti e contenuti Omicidio del banchiere ucraino Oleksandr Adarich: estradato dalla Spagna il figlio IgorNei prossimi giorni comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia connesso al mandato d’arresto europeo: avrebbe convito il padre a venire a ... milano.repubblica.it Ex banchiere ucraino ucciso a Milano: tutte le bugie del figlio Igor. L’uomo misterioso alla finestra? Era luiInterrogato dai Mossos d'Esquadra a Barcellona, Igor Adarich ha messo in fila una ricostruzione completamente inventata nei giorni immediatamente successivi alla morte del padre Alexander. Una ... ilgiorno.it