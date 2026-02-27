Banchiere ucciso a Milano arrestato in Spagna il figlio per sequestrato di persona aggravato dalla morte

Un banchiere ucraino è stato trovato morto a Milano dopo essere precipitato da un bed and breakfast nel centro della città. In relazione a questa vicenda, il suo figliastro, un uomo di 34 anni, è stato arrestato in Spagna con l’accusa di sequestro di persona aggravato dalla morte. L’indagine si concentra sulle circostanze della morte e sul ruolo dell’arrestato.

Il mistero del banchiere ucraino sembra essere stato risolto. È stato arrestato in Spagna Igor Adarich, 34 anni, figlio di Alexander Adarich, morto il 23 gennaio scorso dopo essere precipitato da un bed and breakfast al quarto piano di via Nerino 8, nel centro di Milano. La Polizia di Stato ha eseguito un mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura di Milano con l'accusa di sequestro aggravato dalla morte. Secondo gli inquirenti, il 34enne avrebbe partecipato al sequestro del padre per costringerlo a trasferire 250mila euro in criptovalute. Un piano che si sarebbe concluso con la morte del 54enne, precipitato dalla finestra dell'appartamento ma, secondo gli accertamenti medico-legali, già senza vita al momento della caduta.