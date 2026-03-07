La banca porta 1.500 persone al palasport dialetto e tradizione al centro di Festa in Romagna

Venerdì 6 marzo, più di 1.500 persone si sono radunate al Palazzetto dello Sport di Cesena per l’evento “Festa in Romagna” organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo. La serata ha avuto come focus principale la celebrazione della cultura, del dialetto e delle tradizioni della regione romagnola, coinvolgendo un pubblico vario e appassionato. L’evento si ripete annualmente con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale.

A condurre la serata è stato Giampiero Pizzol, che ha alternato momenti di intrattenimento e passaggi istituzionali con il suo stile ironico e coinvolgente. Ad aprire il programma è stata la compagnia Quei de Bosc con lo spettacolo dialettale "Solo una volta".

