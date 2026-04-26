Dopo la partita tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata di Serie A 2025-2026 e disputata allo stadio di San Siro, è intervenuto a 'Milan TV' Alexis Saelemaekers. Il centrocampista del Milan ha commentato il risultato di pareggio, ritenendolo appropriato, e ha aggiunto di voler condividere un dettaglio sulla traversa colpita durante il match. La partita si è conclusa con un punteggio di parità, senza ulteriori dettagli sulla dinamica delle azioni.

Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Penso che abbiamo dato tutto. Oggi non c'è niente da dire sulla mentalità e su cosa abbiamo messo in campo. La Juventus è una squadra tosta, hanno giocato bene anche loro. Partita tosta, equilibrata. Il pareggio ci sta. Ora dobbiamo avere la mentalità giusta per la prossima partita". "Quando sono arrivato sulla palla, ha fatto un piccolo rimbalzo, non l'ho presa come avrei voluto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Saelemaekers dopo Milan-Juventus: “Pareggio che ci sta. Sulla traversa vi rivelo che …”

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