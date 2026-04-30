Il Parlamento ha deciso di non prorogare le concessioni balneari e di mantenere le gare pubbliche previste per il 2027. La discussione sul settore ha coinvolto diversi schieramenti politici, che hanno cercato di bilanciare gli interessi delle imprese, le normative europee e le esigenze di stabilità dei conti pubblici. La questione resta al centro dell’attenzione politica, con un dibattito ancora aperto sulla sua gestione futura.

Nel dossier balneari la maggioranza prova ancora una volta a tenere insieme tutela delle imprese, vincoli europei e rigore dei conti pubblici, ma l'ultimo passaggio parlamentare conferma quanto il tema resti politicamente sensibile. L'emendamento della Lega al dl Commissari, nato sull'onda dell'emergenza provocata dal ciclone Harry e dai gravi danni causati dall'erosione costiera soprattutto in Calabria, Sicilia e Sardegna, puntava a offrire una risposta concreta agli stabilimenti devastati dal maltempo, consentendo alle concessioni di «continuare ad avere efficacia fino al 30 settembre 2030», o fino al marzo 2031 nei casi più complessi (rispetto alla scadenza del 2027), purché fossero realizzati «investimenti indifferibili e necessari» per il ripristino delle aree e la sicurezza delle strutture.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Balneari, niente proroga. Gare confermate al 2027

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