Addio a Giuliano Franzoni volto dell’Antica Fornace

Una mattina come tante, Serle si è svegliata con la notizia della scomparsa di Giuliano Franzoni, figura nota e molto stimata nell’ambiente locale. Franzoni era conosciuto come il volto dell’Antica Fornace, luogo che frequentava spesso e che rappresentava un punto di riferimento per la comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti.

Una mattina come tante, il lavoro di sempre e poi, all’improvviso, il silenzio che fa paura. Serle si è svegliata con una notizia che stringe lo stomaco: è scomparso Giuliano Franzoni, un nome che per molti non era solo un volto noto, ma una presenza familiare. E ora resta una comunità incredula, sospesa. >> Tommaso e Mariavittoria del Grande Fratello, arriva la notizia L’annuncio del lutto ha iniziato a correre veloce di telefono in telefono, tra messaggi e chiamate spezzate. Franzoni aveva 64 anni ed era il volto storico dell’osteria Antica Fornace, un punto fermo per chi ama la cucina bresciana e le sue tradizioni più autentiche. Nel corso degli anni il locale era diventato un simbolo del territorio, frequentato da residenti e visitatori che cercavano i sapori di una volta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Serle, Giuliano Franzoni muore schiacciato dal suo trattore: era il ristoratore dell’Antica FornaceL'uomo aveva 64 anni, era molto conosciuto in zona per la sua attività. La tragedia è avvenuta di fronte al locale ... milano.repubblica.it

La tragedia nei campi: è il noto ristoratore Giuliano Franzoni la vittima dell'incidente. Il trattore si è ribaltato e ha schiacciato il 64enneL'uomo assai conosciuto anche di fuori dell'abitato di Serle per la sua attività imprenditoriale, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre si stava spostando all'interno di un ... ildolomiti.it