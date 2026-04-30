baldaccio storia e leggenda in scena a teatro

A Anghiari torna in scena la stagione teatrale intitolata «Sedut!», che prosegue con lo spettacolo dedicato a Baldaccio Bruni, figura storica e leggenda locale. La rappresentazione si inserisce nel programma del teatro della città, che ha portato avanti questa iniziativa sin dal 1996. La narrazione si concentra sulla figura del condottiero, riproposta attraverso un allestimento che unisce storia e tradizione.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Col racconto del condottiero Baldaccio Bruni, va avanti «Sedut!» questo il titolo della stagione teatrale (1996) 2026 del teatro di Anghiari. «Sembra un imperativo, un ordine da addestratore di animali da circo. E invece no: è un invito gentile travestito da gioco. Noi siamo ingenui: crediamo ancora al valore centrale della “seduta” teatrale, a questo luogo di riscoperta del respiro umano e delle emozioni» dice Andrea Merendelli Direttore artistico. Sabato 2 maggio alle ore 21 la Compagnia dei ricomposti porta in scena Baldaccio d’Anghiari, storia e leggenda di un capitano di ventura. Tra rievocazioni, pettegolezzi e memorie tramandate, il paese ricostruisce la figura del condottiero mescolando orgoglio e ironia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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