Teatro | a Novara La Ribalta in scena con Skua 1940 Una storia vera
Venerdì 10 aprile, alle 21, nuovo appuntamento con la stagione teatrale de La Ribalta.Sul palco del Teatro Mp va in scena lo spetacolo "Skua 1940. Una storia vera", di Robi Lombarsi. Con Patrice Bussy, Matteo Chippari, Federico Spaltini, Luigi Aquilino, Daniele Bassi.Lo spettacoloIl 27 aprile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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