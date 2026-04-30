Baggio conquista il web | il debutto tra tecnica pura e un vetro rotto

Un ex calciatore noto per la sua tecnica si è affacciato su TikTok con un video di palleggio girato a Roma. Durante le riprese, un vetro si è rotto in modo inatteso, attirando l'attenzione degli utenti online. Il video ha ottenuto un grande coinvolgimento, con numerosi commenti e condivisioni. La presenza sulla piattaforma digitale ha suscitato interesse tra i follower e gli appassionati di calcio.

? Cosa sapere Baggio debutta su TikTok con un video di palleggio a Roma.. L'imprevisto della rottura di un vetro genera migliaia di interazioni digitali.. A Roma, il profilo TikTok di Baggio ha registrato un’esplosione immediata di interazioni dopo la pubblicazione del primo video con un palleggio all’aperto che si conclude con la rottura accidentale di un vetro. Il cinquantanoveenne, che nella descrizione del proprio account si definisce il Divin Codino, ha attirato in pochissime ore una marea di follower e commenti. La clip mostra l’ex calciatore impegnato in un esercizio tecnico all’esterno; tuttavia, l’attenzione degli utenti è stata catturata da un imprevisto sonoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baggio conquista il web: il debutto tra tecnica pura e un vetro rotto Notizie correlate Roberto Baggio sbarca su TikTok: palleggio e vetro rotto, il video è viraleIl calcio è sempre più social e TikTok è una delle piattaforme più amate dai calciatori. Lupo conquista l’Alcazar: il debutto di Cerotti tra pop e urbanL’artista Lupo De Matteo, noto nel musicale come LUPO, porterà il suo progetto discografico d’esordio sul palco dell’Alcazar di Roma venerdì 24...