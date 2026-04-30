Un insegnante è stato rinviato a giudizio dopo che uno dei suoi studenti, all’epoca quattordicenne, ha denunciato di aver subito avances da parte sua durante una sessione di ripetizioni a casa dell’imputato. Secondo la denuncia, l’uomo avrebbe abbracciato e baciato il giovane durante l’incontro. La vicenda è approdata in tribunale, dove si attendono le decisioni definitive.

Uno dei suoi studenti, che all’epoca dei fatti aveva 14 anni, lo accusò di avergli fatto avances, abbracciandolo e baciandolo, durante una delle ore impiegate per delle lezioni di ripetizioni private avvenute nell’abitazione dell’imputato. Ora il professore, un 35enne, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale su minore. E’ una vicenda delicata quella che vede alla sbarra il docente che, dal momento della denuncia, risulta sospeso dall’incarico: provvedimento disciplinare assunto dal Ministero. Ieri mattina si è chiuso l’incidente probatorio, nell’ambito del quale il perito nominato dal giudice ha stabilito in ‘seconda battuta’, dopo una precedente relazione, che la presunta vittima, oggi 17enne, è in grado di testimoniare a processo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baciò un suo studente. Prof rinviato a giudizio

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