Una docente di francese, attiva anche su YouTube, è stata coinvolta in un episodio a Trescore Balneario. L’insegnante dell’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” è stata colpita da uno studente, in circostanze che si sono verificate nel corridoio della scuola. L’episodio si è verificato durante le prime ore del mattino, in un contesto usualmente dedicato alla routine scolastica.

Il corridoio dell’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario non è solitamente un luogo di cronaca nera, ma di passaggio frenetico verso le prime lezioni del mattino. Eppure oggi quel corridoio è diventato il palcoscenico di un evento drammatico: l’ aggressione a Chiara Mocchi, 57 anni, una docente che della lingua francese ha fatto non solo una professione, ma una missione di vita e di condivisione digitale. Chiara Mocchi non è una “semplice” insegnante di scuola media. Alle spalle ha un curriculum accademico di rilievo: per anni è stata lettrice presso il dipartimento di francese dell’Università degli Studi di Bergamo. Il passaggio alla scuola secondaria di primo grado è stato dettato da una scelta di campo: portare la passione per la cultura romanza e la poesia laddove i ragazzi formano la propria identità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Insegnava francese anche su YouTube: chi è Chiara Mocchi, la prof di Trescore Balneario colpita da un suo studente

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