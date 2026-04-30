L’allenatore della nazionale femminile di pallavolo ha annunciato un piano di riposo per alcune delle sue giocatrici principali prima dell’inizio della Nations League. La decisione riguarda le atlete Egonu, Sylla, Orro e Danesi, alle quali verrà concesso un periodo di pausa per recuperare le energie. La preparazione per l’imminente Europeo si concentra sulla gestione del roster, con un occhio alla forma fisica delle giocatrici.

? Cosa sapere Velasco programma il riposo di Egonu, Sylla, Orro e Danesi prima della Nations League.. La gestione dei carichi mira alla qualificazione olimpica per Los Angeles 2028.. Al 30 aprile 2026, il commissario tecnico Velasco ha tracciato la rotta per la Nazionale femminile di pallavolo durante un incontro al trentanovesimo piano del palazzo della Regione Lombardia, delineando una strategia basata sulla gestione dei carichi fisici e su una nuova mentalità competitiva in vista dell’Europeo tra il 21 agosto e il 6 settembre. Dall’estate del 2024, le azzurre non hanno più conosciuto la sconfitta in nessuna manifestazione ufficiale, accumulando un record impressionante di 36 vittorie consecutive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzurre, Velasco punta sulla rabbia: la sfida per l’Europeo

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