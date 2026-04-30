Avis di Modigliana oltre 60 anni e sempre più attiva

L’Avis di Modigliana ha superato i sessant’anni di attività. Giuseppe Baldini, presidente dell’associazione, ha spiegato che l’associazione è nata ufficialmente nel marzo del 1984, anche se la raccolta di sangue è iniziata circa vent’anni prima. La storia dell’associazione si intreccia con quella della comunità locale, che ha visto coinvolti numerosi volontari nel corso degli anni. La presenza dell’associazione si conferma come una realtà consolidata nel territorio.

Gli oltre 60 anni dell’Avis (Associazione volontari italiani del sangue) di Modigliana, li racconta Giuseppe Baldini, 69enne, presidente dell’associazione costituitasi ufficialmente il 23 marzo 1984, ma con la raccolta di sangue iniziata 20 anni prima. "In quel periodo – spiega Baldini (foto) – veniva effettuata in una stanza dell’ospedale dei ‘Poveri di Cristo’ ed era gestita da una equipe di infermieri e di medici di Faenza, allora Usl 37, guidata dal dott. Vinicio Pompili, poi negli anni ’80 siamo passati sotto l’Usl 38 di Forlì.". L’organizzazione senza scopo di lucro che persegue il fine pubblico di garantire la disponibilità di sangue e dei suoi componenti tramite donatori ha avuto a disposizione importanti collaboratori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avis di Modigliana, oltre 60 anni e sempre più attiva Notizie correlate Avis Toscana, donatori sempre più anziani. Solo uno su dieci ha meno di 25 anniMontecatini Terme, 18 aprile 2026 – A reggere il sistema trasfusionale toscano sono ancora i donatori storici, ma il ricambio generazionale resta una... Guadagni: Sinner oltre i 60 milioni Ottavo tennista più ricco di sempreCon la vittoria conquistata al torneo di Indian Wells Jannik Sinner ha superato i 60 milioni di dollari di guadagni nella sua carriera. Panoramica sull’argomento Si parla di: Avis di Modigliana, oltre 60 anni e sempre più attiva; Grande successo per la Granfondo Cime di Romagna. Avis di Modigliana, oltre 60 anni e sempre più attivaGli oltre 60 anni dell’Avis (Associazione volontari italiani del sangue) di Modigliana, li racconta Giuseppe Baldini, 69enne, presidente dell’associazione costituitasi ufficialmente il 23 marzo 1984, ... ilrestodelcarlino.it