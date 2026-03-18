Guadagni | Sinner oltre i 60 milioni Ottavo tennista più ricco di sempre

Dopo la vittoria al torneo di Indian Wells, Jannik Sinner ha raggiunto un totale di oltre 60 milioni di dollari di guadagni in carriera, diventando l’ottavo tennista più ricco di sempre. La sua performance in questa competizione ha contribuito in modo significativo a questa cifra, che include premi, sponsorizzazioni e altri introiti legati al mondo del tennis.

Con la vittoria conquistata al torneo di Indian Wells Jannik Sinner ha superato i 60 milioni di dollari di guadagni nella sua carriera. L’altoatesino era arrivato in California con un bottino di 57.544.926 dollari e, grazie all’assegno di 1.151.380 dollari per la vittoria, oltre ai proventi derivanti dalla ripartizione degli utili Atp, che sono stati aggiunti al totale di carriera di molti giocatori durante il torneo, ha raggiunto un totale di 60.039.831 dollari. Djokovic in testa Sinner è il secondo tennista nato negli anni 2000 a raggiungere quella cifra, dopo Carlos Alcaraz, che attualmente si attesta a 64.274.163 dollari. Nella speciale classifica all-time l’italiano è all’ottavo posto, quarto tra i giocatori in attività dopo Djokovic, leader assoluto con ben 193. 🔗 Leggi su Panorama.it

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