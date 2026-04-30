A Avezzano, il 14 maggio riaprirà la biblioteca comunale in via Sabotino, dopo 25 anni di chiusura. Il nuovo spazio ospita circa 15 mila volumi, che potranno essere consultati nuovamente dalla comunità locale. La riapertura segna un ritorno alla fruizione pubblica di un luogo dedicato alla cultura e alla lettura. La struttura era stata chiusa per un lungo periodo prima di essere rinnovata e riaperta al pubblico.

? Cosa sapere Avezzano riapre la biblioteca comunale in via Sabotino il prossimo 14 maggio.. Il nuovo polo ospita 15 mila volumi dopo venticinque anni di chiusura.. Il 14 maggio prossimo, la città di Avezzano vedrà finalmente riaprire le porte della sua biblioteca comunale, un evento atteso dalla cittadinanza da ben 25 anni dopo il lungo silenzio che ha caratterizzato l’offerta culturale locale. La nuova sede, situata in via Sabotino presso l’ex scuola San Simeo, rappresenta una risposta concreta alle necessità di studio e aggregazione della comunità. Grazie a un importante intervento di ristrutturazione, gli spazi sono stati completamente riadattati per accogliere i cittadini, con una particolare attenzione rivolta ai giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avezzano, torna la cultura: riapre la biblioteca dopo 25 anni

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