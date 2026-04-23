La Rinascita dei Girolamini la Biblioteca torna a vivere | tesori ritrovati cultura restituita

A Napoli, la Biblioteca dei Girolamini torna accessibile dopo un lungo periodo di chiusura. La struttura, che ospita numerosi documenti e manoscritti, è stata restituita alla città, ripristinando un patrimonio culturale di grande valore. La biblioteca, legata alla figura di Andrea Matteo III Acquaviva, si trova nel complesso monumentale dei Girolamini in via Duomo ed è considerata uno dei simboli del Rinascimento meridionale.

Napoli è ritornata in possesso della “sua” più importante Biblioteca, quella di Andrea Matteo III Acquaviva, mirabile esempio di principe-letterato del Rinascimento meridionale, collocata nel complesso monumentale dei Girolamini in via Duomo. Dopo dieci anni di chiusura per il lungo restauro e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Biblioteca dei Girolamini restituita alla città dopo la vicenda del furto di libri Napoli, riapre ufficialmente la Biblioteca dei GirolaminiLa storica biblioteca del Complesso Monumentale dei Girolamini a via Duomo torna finalmente accessibile al pubblico Oggi, 22 aprile 2026, è una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La rinascita della biblioteca dei Girolamini: dopo 14 anni riapre lo scrigno del sapere a Napoli; Napoli ritrova la Biblioteca dei Girolamini; La Biblioteca dei Girolamini riapre dopo 14 anni; Riapertura della biblioteca dei Girolamini dopo 14 anni. Napoli, la Rinascita dei Girolamini la Biblioteca torna a vivere: tesori ritrovati, cultura restituitaNapoli, 22 Aprile – Napoli è ritornata in possesso della sua più importante Biblioteca, quella di Andrea Matteo III Acquaviva, mirabile esempio di principe-letterato del Rinascimento meridionale, co ... sciscianonotizie.it La rinascita della biblioteca dei Girolamini: dopo 14 anni riapre lo scrigno del sapere a NapoliLa storica biblioteca dei Girolamini riapre dopo 14 anni. Un percorso tra sale monumentali e volumi rari per celebrare la rinascita di un tesoro unico. siviaggia.it Coriano, “Recuperando me”: dall’alluvione all’arte, la rinascita nei frammenti - facebook.com facebook