San Luca furto sacrilego all’icona mariana | rubati preziosi dalla lastra argentata indagini in corso

Notte di Profanazione a San Luca: Bologna Sotto Shock per il Furto all’Icona Mariana. Bologna è svegliata da una notte di sgomento. La basilica di San Luca, simbolo secolare di fede e identità per la città e l’Emilia-Romagna, è stata colpita da un furto sacrilego. I ladri hanno forzato l’accesso al santuario, infrangendo il vetro protettivo dell’icona della Madonna per sottrarre preziosi dalla lastra argentata che ne adorna i volti. Un’Intrusione Audace nel Cuore della Fede. L’allarme è scattato nelle prime ore della notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e hanno avviato le indagini per identificare gli autori del gesto e recuperare il materiale rubato.🔗 Leggi su Ameve.eu

