San Luca furto sacrilego all’icona mariana | rubati preziosi dalla lastra argentata indagini in corso
Un furto sacrilego ha scosso San Luca quando alcuni ladri hanno trafugato oggetti di valore dall’icona mariana, danneggiando la lastra argentata. La notte scorsa, il paese si è risvegliato con la scoperta del furto, che ha lasciato la comunità sconvolta. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per trovare i responsabili e recuperare gli oggetti rubati.
Notte di Profanazione a San Luca: Bologna Sotto Shock per il Furto all’Icona Mariana. Bologna è svegliata da una notte di sgomento. La basilica di San Luca, simbolo secolare di fede e identità per la città e l’Emilia-Romagna, è stata colpita da un furto sacrilego. I ladri hanno forzato l’accesso al santuario, infrangendo il vetro protettivo dell’icona della Madonna per sottrarre preziosi dalla lastra argentata che ne adorna i volti. Un’Intrusione Audace nel Cuore della Fede. L’allarme è scattato nelle prime ore della notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e hanno avviato le indagini per identificare gli autori del gesto e recuperare il materiale rubato.🔗 Leggi su Ameve.eu
