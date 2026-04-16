Vandalismo sacrilego | decapitate le statue di Padre Pio e della Madonna la comunità è sconvolta

Un atto di vandalismo ha colpito una zona religiosa, lasciando le statue di Padre Pio e della Madonna senza testa. I danni sono stati scoperti questa mattina, e la comunità si è immediatamente riunita, esprimendo sdegno per quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda e hanno già raccolto testimonianze e prove sul luogo dell’episodio.

Un atto di vandalismo sacrilego sconvolge i fedeli: le statue di Padre Pio e della Madonna sono state ritrovate decapitate. Indagini in corso e analisi dei filmati: ecco tutto quello che sappiamo sullo sfregio che ha ferito il cuore della città. E’ successo a Frosinone ma l’allerta è massima in tutte le città italiane per il rischio di emulazione. Lo sconcerto è grande: cerchiamo di capire cosa è successo esattamente. Statue sfregiate e mozzate per la testa: stessa mano per un duplice gesto? Una situazione ai limiti dell’inquietante ma che, allo stesso tempo, lascia anche l’amaro in bocca: sono ben 2 le statue che sono state sfregiate e decapitate nel giro di pochi giorni e, ancora ad oggi, non si sa chi sia stato.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vandalismo sacrilego: decapitate le statue di Padre Pio e della Madonna, la comunità è sconvolta Notizie correlate Orrore in Italia, decapitate le statue di Madonna e Padre Pio: “Fatto così, tremendo”A Frosinone si moltiplicano gli episodi di vandalismo a sfondo religioso, lasciando la comunità sotto shock e alimentando un clima di crescente... Un’altra statua decapitata a Frosinone: prima Padre Pio poi la MadonnaUn’altra decapitazione di un’immagine sacra è stata compiuta a Frosinone dopo quella compiuta lo scorso fine settimana nella chiesa abbaziale di San... Aggiornamenti e dibattiti Frosinone, decapitate le statue di Padre Pio e della Madonna di Lourdes: la dura reazione di MastrangeliFrosinone, decapitata la statua della Madonna di Lourdes in via Madonna delle Rose. Mastrangeli: due episodi ravvicinati, indagini in corso. ilquotidianodellazio.it Decapitate le sculture dedicate a padre Pio e alla Madonna. I cittadini: «Siamo senza parole, ci ferisce l'anima». È caccia all'uomo misteriosoA Frosinone c'è un mistero. Subito dopo i festeggiamenti di Pasqua, è stata trovata decapitata la statua di Padre Pio, custodita nella chiesa di ... leggo.it