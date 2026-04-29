Rubati due candelabri nella cappellina votiva dedicata a Padre Pio

Nella cappellina votiva dedicata a Padre Pio, situata in piazza Savignano ad Aversa all’angolo con via Toti, sono stati rubati due candelabri. Il furto è stato scoperto dalle autorità, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna altra parte dell’edificio è stata danneggiata e non si segnalano altre pietre preziose o oggetti di valore sottratti.

Due candelabri sono stati rubati da ignoti nella cappellina votiva dedicata a Padre Pio in piazza Savignano ad Aversa, all’angolo con via Toti.Il furto è avvenuto nel corso della notte tra lunedì e martedì. Ad accorgersi del raid è stata la donna che provvede alle pulizie nella cappellina.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Furto sacrilego, rubata statua di Sant'Antonio nella cappellina della chiesaFurto sacrilego ad Aversa dove nella notte è stata rubata una statuetta di Sant’Antonio all’interno del convento di Sant’Antonio al Seggio. Presentazione del libro “Il Miracolo della Medicina nella Santità di Padre Pio” a Gesualdo“Il Miracolo della Medicina nella Santità di Padre Pio”di Giovanni Savignano – Infuga EdizioniGesualdo, aprile 2025 - Venerdì 17 aprile, alle ore... Una raccolta di contenuti Si parla di: La furia non si arresta. Altre statue decapitate; Aversa. Furto nella cappellina di Padre Pio a Savignano: rubati i candelabri votivi.