Razzie nei negozi Ventenne nei guai

Un giovane di 20 anni è stato fermato dai carabinieri mentre tentava di scappare dopo aver rubato in un negozio, l’ultimo di una serie di cinque furti commessi nel paese. Con l’aiuto di un complice, aveva svaligiato diversi esercizi commerciali, ma i militari sono intervenuti dopo i primi episodi e lo hanno sorpreso durante il tentativo di fuga.

Con l’aiuto di un complice aveva ripulito cinque attività commerciali del paese. Non aveva fatto i conti, però, con i carabinieri, che allertati dopo i primi furti, lo hanno sorpreso mentre si stava allontanando dopo aver messo a segno l’ennesimo colpo. Protagonista, un ventenne moldavo, residente nella provincia di Parma, che è stato arrestato la scorsa notte a Lerici dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana. L’accusa è di furto aggravato: la stessa che è stata contestata anche al complice, che al termine delle formalità di rito è stato invece denunciato. Il moldavo è invece comparso ieri davanti al giudice del tribunale della Spezia, Giovanni Maddalena, per il rito direttissimo assistito dall’avvocato Matteo Bolsi di Parma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Razzie nei negozi. Ventenne nei guai Articoli correlati Bologna, 150 litri di tossicità: ventenne nei guai per olio esaustoBologna, ventenne denunciato per aver abbandonato 150 litri di olio esausto in un parcheggio Un ventenne è stato denunciato dalla polizia locale di... Guida a 200 all'ora ed è positiva alla cocaina: nei guai una ventenneLa donna è stata fermata lungo la strada che da Capodistria conduce a Risano nella notte dello scorso 24 gennaio.