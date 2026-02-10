Prende a pugni sconosciuto | straniero nei guai

Un uomo di 61 anni è stato colpito con un pugno da uno sconosciuto ieri mattina, poco dopo le 9.30. L’aggressione è avvenuta all’incrocio tra viale Milano e via Como, davanti alle Poste. La polizia sta cercando di identificare l’autore dell’attacco.

Un sessantunenne è stato preso a pugni intorno alle 9.30 di ieri all’incrocio tra viale Milano e via Como, davanti alle Poste. L’uomo stava camminando verso il centro, diretto al lavoro, quando è stato improvvisamente aggredito da uno sconosciuto. Senza alcuna apparente ragione, l’aggressore gli si è avventato contro colpendolo con alcuni pugni alla testa. Un attacco improvviso, che ha lasciato la vittima stordita e sotto shock, mentre attorno si consumavano attimi di paura e incredulità. Alcuni passanti, assistendo alla scena, sono intervenuti immediatamente e hanno chiamato il 112. Il ferito è stato poi soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale di Circolo, dove è stato medicato per contusioni e graffi alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In un episodio avvenuto in pieno centro, due minorenni stranieri, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati dalla polizia per rapina in concorso.

