Aversa cadono calcinacci da palazzo di via Roma | chiusa parzialmente la strada

Aversa, una strada vicina alla Chiesa del Santo Spirito è stata parzialmente chiusa a causa del crollo di alcuni calcinacci da un edificio storico di via Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i tecnici per mettere in sicurezza l’area e valutare eventuali interventi di recupero o demolizione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La strada resterà chiusa fino a quando non saranno completati i controlli.

Cadono calcinacci da un palazzo storico di via Roma, proprio di fianco alla Chiesa del Santo Spirito. La segnalazione è avvenuta questa mattina. La Polizia Municipale di Aversa ha immediatamente provveduto a transennare la zona interessata con restringimento parziale della carreggiata e disagi alla circolazione stradale. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto presenti anche i tecnici del Comune per accertare l'entità dei danni e gli eventuali pericoli per la pubblica incolumità. In via precauzionale due attività commerciali - un bar e un fioraio - sono stati chiusi in attesa dei sopralluoghi. La Chiesa non sarebbe direttamente interessata dai calcinacci, che invece sono piovuti dal cornicione dell'edificio adiacente.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, cadono calcinacci da palazzo di via Roma: chiusa parzialmente la strada Notizie correlate Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord. Cadono calcinacci da un palazzo al centro: paura e traffico in tiltTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di apprensione nel cuore di Avellino, dove nel tardo pomeriggio si è verificata una caduta di calcinacci da un...