Roma cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming | intervengono i vigili del fuoco

Un palazzo in via Bartolomeo Gosio, nel quartiere Fleming di Roma Nord, ha registrato un episodio di calcinacci che si staccano dal cornicione. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, usando l’autoscala per controllare la stabilità della struttura e mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono rimasti sotto shock. La situazione rimane sotto controllo mentre si valuta se ci sono rischi di ulteriori distacchi.

(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord. Intervengono i vigili del fuoco, che, non appena arrivati sul luogo, in via Bartolomeo Gosio, con l'aiuto dell'autoscala hanno verificato le condizioni del cornicione del palazzo e messo in sicurezza la struttura. Sul posto anche la polizia locale.

