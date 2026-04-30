Avellino trova Cremona | domenica il play-in al Pala Del Mauro

Domenica pomeriggio alle 18 si gioca al PalaDelMauro il match di play-in tra la squadra di casa e Juvi Cremona. La partita deciderà chi accederà alla fase successiva del campionato. Entrambe le formazioni si sono qualificate per questa fase dopo la regular season, che si è conclusa con risultati diversi per ciascun team. La gara si svolgerà davanti al pubblico locale, con la squadra di casa che cerca di ottenere la vittoria davanti ai propri tifosi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà la Juvi Cremona l’avversaria dell’ Unicusano Avellino Basket nel play-in in programma domenica pomeriggio (ore 18) al PalaDelMauro. Una sfida che potrebbe avere anche il sapore della rivincita per i biancoverdi, alla luce dell’ultimo precedente disputato proprio in Irpinia. In quell’occasione, infatti, la Ferraroni Juvi Cremona si impose con il punteggio di 72-83, infliggendo ad Avellino uno stop casalingo pesante. Una gara condizionata dalle assenze di Grande e dall’infortunio in corso d’opera di Dell’Agnello. A fare la differenza furono anche le percentuali dalla lunga distanza: Cremona chiuse con un ottimo 1331 da tre punti (40%), mentre gli irpini si fermarono al 26%, pagando caro il gap al tiro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino trova Cremona: domenica il play-in al Pala Del Mauro Notizie correlate Sandro Abate travolgente contro il Saviatesta Mantova: 7-4 al Pala Del MauroLa Sandro Abate vince 7-4 contro il Saviatesta Mantova al termine di una sfida disputata il 20 febbraio 2026 al Pala Del Mauro di Avellino. Leggi anche: Scandone Avellino, Antoniana e il ritorno di Trapani: al Del Mauro altro test playoff Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’Avellino Basket sogna in grande: ai play-in una tra Cremona e Torino; Sesto uomo in campo: la carica dell'Avellino Basket per il play-in; Unicusano Avellino Basket, sarà la Ferraroni JuVI Cremona l'avversario nel Play-In; Play-in - Serie A2. L’Avellino Basket sogna in grande: ai play-in una tra Cremona e TorinoL’Unicusano Avellino Basket chiude la regular season con un segnale forte e chiaro: la vittoria interna contro Roseto non è stata soltanto un successo di prestigio, ma anche la conferma di una squadra ... orticalab.it Altra lodevole iniziativa del club del presidente Lombardi. L'appuntamento è per il 4 maggio al Pala del Mauro - facebook.com facebook