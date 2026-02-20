Sandro Abate travolgente contro il Saviatesta Mantova | 7-4 al Pala Del Mauro

Il Sandro Abate ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Saviatesta Mantova, con il punteggio di 7-4. La partita si è svolta il 20 febbraio 2026 al Pala Del Mauro di Avellino, davanti a un pubblico appassionato. I padroni di casa hanno dominato l’incontro fin dall’inizio, segnando numerosi gol grazie a una buona organizzazione in attacco. La squadra avellinese si prepara ora alle prossime sfide con grande fiducia.

La Sandro Abate vince 7-4 contro il Saviatesta Mantova al termine di una sfida disputata il 20 febbraio 2026 al Pala Del Mauro di Avellino. La partita, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A, ha visto i padroni di casa imporsi con una prestazione concreta. Il primo gol arriva al 4'32" con Maltauro, che sblocca il punteggio per i padroni di casa. La squadra di Avellino raddoppia al 15'40" grazie a una rete di Abate, e subito dopo, al 17'52", Alex firma il 3-0. Nonostante il buon momento dei locali, il Saviatesta Mantova riesce a trovare la rete al 12'29" con Mohabz, riducendo il divario.