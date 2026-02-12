Avellino maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate | arrestato 40enne

Questa mattina i carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 40 anni originario di Napoli. L’uomo è stato portato in carcere dopo che il giudice ha emesso un’ordinanza per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’arresto arriva dopo una serie di indagini che hanno confermato le accuse a suo carico.

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 40enne della provincia di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria. L'uomo deve espiare una pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L'operazione si inserisce nell'ambito della costante e capillare attività di controllo del territorio svolta dall'Arma dei Carabinieri, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica e al rispetto della legalità.

