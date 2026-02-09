Sassari dieci giorni di violenza | uomo arrestato per sequestro sevizie e maltrattamenti alla fidanzata

A Sassari, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni accusato di aver tenuto la fidanzata di 25 anni prigioniera per più di dieci giorni. Durante questo periodo, l’uomo avrebbe seviziato e maltrattato la giovane. La vicenda ha sconvolto la città e ora si cerca di capire come siano potute andare così le cose.

Sassari è teatro di un caso sconvolgente di violenza domestica: un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver sequestrato, seviziato e maltrattato la sua fidanzata di 25 anni per oltre dieci giorni. La giovane, soccorsa, è attualmente ricoverata all’Ospedale Santissima Annunziata e assistita da un centro di supporto per vittime di violenza di genere, mentre l’aguzzino è stato rinchiuso nel carcere di Bancali su disposizione della Procura della di Sassari. La vicenda è emersa nella tarda serata di venerdì, quando la madre della ragazza, profondamente preoccupata per la sua scomparsa e impossibilitata a contattarla, ha allertato il 112.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sassari Uomini

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tenuto la fidanzata, di 25 anni, prigioniera per dieci giorni.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Santa Maria di Pisa, nel quartiere di Sassari, con l’accusa di aver sequestrato e torturato la propria fidanzata di 23 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Segregata, torturata e stuprata dal fidanzato per 10 giorni: salvata 25enne, arrestato il ragazzo

Ultime notizie su Sassari Uomini

Argomenti discussi: Sassari, spari nella rivendita d’auto: Sono stato aggredito – la difesa di Giovanni Maninchedda dal carcere; L'isola dentro, la rinascita dopo il coma: l'11 febbraio a Sassari la storia di Andrea Giurdanella; Sassari, irruzione della Polizia nella casa dello spaccio: due arresti - L'Unione Sarda.it; La pagella dei lettori: i dieci articoli più letti su Sassari Notizie – Gennaio 2026.

Sassari, sequestra e violenta la fidanzata per dieci giorni, arrestatoA Sassari i carabinieri hanno arrestato e trasferito nel carcere di Bancali un 34enne accusato di sequestro di persona, tortura, lesioni personali e maltrattamenti. L'uomo avrebbe tenuto segregata per ... rainews.it

Segregata, torturata e stuprata per dieci giorni a Sassari: arrestato il fidanzatoSegregata, torturata e stuprata per dieci giorni a Sassari: una 25enne salvata dai carabinieri, arrestato il fidanzato 35enne. lamilano.it

GIOVANE PICCHIATA A SASSARI, ARRESTATO UN UOMO A Sassari una ragazza di 25 anni è stata salvata dai carabinieri dopo essere stata segregata in casa per almeno dieci giorni dal fidanzato. L’uomo, 35 anni, è accusato di sequestro di persona, tortur facebook

Sequestrata per dieci giorni, seviziata e sfregiata con l’acido a Sassari: arrestato il compagno x.com