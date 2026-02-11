La Juventus ha giocato una buona partita contro la Lazio, ma senza un vero centravanti in campo il problema resta. La squadra crea occasioni, ma manca un riferimento chiaro in attacco. La ricerca di un attaccante di ruolo continua, mentre i tifosi si chiedono se arriverà in tempo per risolvere la situazione. La partita ha mostrato che la squadra ha bisogno di un vero numero 9 per trovare quella concretezza che manca.

La sfida tra Juventus e Lazio è stata l’ennesima dimostrazione di quanto questa squadra abbia margini di crescita importanti. La Juve gioca bene, costruisce, crea occasioni e a tratti diverte. Quello che manca, però, è il cinismo sotto porta, quella capacità di chiudere le partite che per anni è stata il marchio di fabbrica bianconero. Ancora una volta, anche contro la Lazio, a trovare la via del gol sono stati difensori e centrocampisti adattati quasi a fare le veci degli attaccanti. Un segnale positivo da un lato, perché dimostra partecipazione collettiva alla manovra offensiva, ma allo stesso tempo un campanello d’allarme evidente. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Attaccante cercasi: la Juventus gioca e crea, ma senza un vero numero 9 il problema resta

Roma, l'attacco crea ma fatica a finalizzare: i numeri evidenziano il vero problema.

