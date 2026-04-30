Avellino in crisi | infermeria piena e portiere fuori per influenza

L'Avellino si prepara alla partita contro l'Empoli con diversi problemi in rosa. L'infermeria è piena e il portiere titolare è fuori per influenza, sostituito da Daffara tra i pali. Iannarilli e Sala non saranno disponibili per la sfida in programma domani al Castellani. La squadra si trova quindi a dover affrontare la gara con alcune assenze chiave e un portiere di riserva in campo.

? Cosa sapere Iannarilli e Sala assenti per l'Avellino in vista della sfida contro l'Empoli domani.. Daffara subentra in porta per gestire l'infermeria decimata prima del match al Castellani.. Domani alle ore 15, lo stadio Castellani di Empoli ospiterà la sfida dell’Avellino in un clima di forte incertezza tecnica dovuto a una serie di infortuni e problemi di salute che colpiscono i titolari. La squadra deve affrontare un viaggio complicato in Toscana con diverse assenze pesanti tra i pali e in difesa, costringendo lo staff tecnico a rimescolare le carte proprio in questa fase cruciale della stagione. Il primo tassello di questo puzzle di assenze riguarda il reparto dei portieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino in crisi: infermeria piena e portiere fuori per influenza Notizie correlate Roma, infermeria piena contro un Pisa in crisiNon possiamo definirlo “momento facile” quello che sta passando la Roma di Gasperini, infatti la sconfitta a San Siro contro i nerazzurri ha lasciato... Leggi anche: Regia a Venezia in ’limited edition’. Infermeria piena, rebus formazione