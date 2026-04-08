La Roma si trova ad affrontare un periodo difficile, con l’infermeria piena di giocatori e una serie di risultati deludenti. L’ultima sconfitta a San Siro contro l’Inter ha aggravato questa situazione, lasciando l’ambiente giallorosso con molte difficoltà da superare. Nel frattempo, il Pisa affronta un momento di crisi, cercando di risollevarsi dopo alcune prestazioni deludenti.

Non possiamo definirlo “momento facile” quello che sta passando la Roma di Gasperini, infatti la sconfitta a San Siro contro i nerazzurri ha lasciato ferite piuttosto profonde ancora da rimarginare. L’allenatore giallorosso si ritrova costretto a dover mettere in campo una formazione “d’emergenza”, proprio nel momento che può essere definito come uno dei più critici e importanti della stagione, dove ogni punto pesa e gioca un ruolo fondamentale per la corsa verso l’Europa. Dall’altra parte il Pisa non se la passa meglio, la squadra toscana è infatti reduce da una serie di risultati negativi che ha fatto inevitabilmente calare l’entusiasmo che c’era a inizio campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, infermeria piena contro un Pisa in crisi

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Soltanto ieri scrivevamo di come, tra Trigoria e gli Usa, fosse scattata l’ora delle scelte per il futuro della Roma. E la sensazione, ribadita dalla voce di Massara a San Siro, è che la centralità di Gasperini nel progetto non sia in discussione, anzi. «Gasperini per - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac la linea bus 34 al momento non raggiunge il capolinea di via Monte del Gallo e limita il percorso in piazzale Gregorio VII. Temporaneamente sospese le fermate 72364-72343-72362-72346-72360-72348. x.com