Avellino | il Centro per l' Autismo che forse c' è e la Politica che sicuramente c' è

A Avellino, si discute di un centro per l’autismo che potrebbe essere stato avviato da oltre venticinque anni, coinvolgendo cinque legislature e milioni di euro spesi nel tempo. Tuttavia, in occasione di una recente cerimonia, non erano presenti giornalisti, poiché il loro ruolo consiste nel fare domande e ottenere informazioni. La presenza della politica nelle vicende locali appare invece garantita, anche se i dettagli sul centro restano ancora poco chiari.

Avellino – Venticinque anni. Cinque legislature. Svariati milioni di euro. E una cerimonia senza giornalisti, perché i giornalisti fanno domande.Il centro per l'autismo di Avellino è stato consegnato all'ASL. Non è ancora aperto. Ma è stato consegnato. Qualcuno, da qualche parte, avrà firmato una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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