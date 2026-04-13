Figc Carnevali | Sicuramente serve una persona che sappia parlare con la politica

Prima dell’inizio dell’Assemblea di Lega, l’amministratore delegato del Sassuolo ha dichiarato che è necessario avere una persona capace di dialogare con le istituzioni politiche. La sua osservazione arriva in un momento in cui si discute di questioni legate alla gestione del calcio e alle relazioni con le autorità pubbliche. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui nomi coinvolti o sui possibili ruoli di questa figura.

Prima dell’inizio dell’odierna Assemblea di Lega, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dei temi caldi legati al futuro del calcio italiano: Ecco le sue parole: “Oggi è la prima volta che ci raduniamo, sarà un momento per confrontarsi, fare valutazioni su chi può essere il candidato. Si sente parlare del fatto che la Lega serie A vuol candidare Malagò, ma per il momento non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci fra di noi. Lo faremo oggi e speriamo poi di condividere un nome che possa essere il futuro candidato per la Serie A”. Le parole di Carnevali. Malagò pensa possa essere un nome buono? “Malagò penso possa essere una persona adatta a gestire una federazione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Figc, Carnevali: “Sicuramente serve una persona che sappia parlare con la politica” De Laurentiis: «Futuro FIGC? Non serve un ex giocatore, ma qualcuno che possa parlare politicamente con il governo. Sugli agenti…»Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…». Politica, Marco Follini: “Basta parlare a casaccio, serve amor proprio”(Adnkronos) – "L’ansia di (quasi) tutti di parlare di tutto, e di parlare tutti i giorni, rivela qualcosa di più sulla politica dei nostri tempi.