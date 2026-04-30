Autunno | Cambiamento possibile Pronti ad ascolto e scelte condivise

A Morciano, la lista di centrosinistra ’Morciano di tutti’ ha presentato la propria proposta in vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. La candidatura a sindaco è guidata da Pierluigi Autunno, che ha annunciato l’intenzione di promuovere un percorso di ascolto e decisioni condivise. La presentazione si è svolta in un incontro pubblico a cui hanno partecipato i rappresentanti della lista e alcuni cittadini.

A Morciano prende forma la proposta della lista di centrosinistra ’Morciano di tutti’, guidata da Pierluigi Autunno, candidato sindaco per le elezioni del 24 e 25 maggio prossimi. Una lista giovane ed eterogenea, costituita da vari rappresentanti della comunità. Un progetto costruito, come sottolinea il candidato, "sull’ascolto diretto della comunità e su un’idea chiara di cambiamento nel metodo amministrativo. Le decisioni non arriveranno dall’alto, ma verranno prese insieme ai cittadini". Come nasce la vostra lista? "Vogliamo dare continuità a un percorso, ripartendo dalle nostre dimissioni dello scorso agosto, una scelta il cui motivo è stato compreso da tutti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autunno: "Cambiamento possibile. Pronti ad ascolto e scelte condivise" Jane Austen's Persuasion | Deep Dive Omnibus Series Notizie correlate Leggi anche: L’addio dell’ex assessore. Travanti lascia Forza Italia: "Scelte non condivise" PD in Molise conduce viaggio d’ascolto per costruire il cambiamento politicoIl Partito Democratico ha iniziato a Molise il suo viaggio d’ascolto per «costruire il cambiamento», con un’operazione iniziata oggi, 6 febbraio... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Autunno: Cambiamento possibile. Pronti ad ascolto e scelte condivise. Autunno: Cambiamento possibile. Pronti ad ascolto e scelte condiviseA Morciano prende forma la proposta della lista di centrosinistra ’Morciano di tutti’, guidata da Pierluigi Autunno, candidato sindaco per le elezioni del 24 e 25 maggio prossimi. Una lista giovane ed ... ilrestodelcarlino.it Giampiero Di Federico guida alpina : «L'autunno è sempre stato critico ma il cambiamento climatico incide»In estate la montagna è affollata, le valanghe cadono soprattutto d'inverno. Ad alta quota però la stagione più pericolosa è l'autunno, sull'Appennino come sulle Alpi. Lo sostiene l'abruzzese ... ilgazzettino.it